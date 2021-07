Il 14 agosto amichevole all’Olimpico contro il Raja Casablanca

La Roma sta fissando le ultime amichevoli da giocare in questo pre-campionato. Restano due date da coprire. La prima è quella del 4 agosto che vedrà i giallorossi giocare contro una squadra di seconda fascia. L’altra è quella del 14 agosto ed è stata appena coperta.

Leggi anche: Come Liedholm e Capello: Mourinho nel cuore della città

Come riportato dal Corriere dello Sport la Roma sfiderà il Raja Casablanca in uno stadio che sarà aperto anche ai tifosi per il primo grande abbraccio della nuova stagione. Il tutto aspettando l’esordio in Conference League e in campionato.