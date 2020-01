IFAB, ripensamenti sulla riforma del Var: “Il fuorigioco di un centimetro è fuorigioco”

Negli ultimi giorni l’IFAB sembrava volesse modificare la regola del fuorigioco, introducendo il concetto di tolleranza per cancellare chiamate millimetriche del Var. Lukas Brud, capo dell’IFAB, infatti aveva detto che gli offside millimetrici non erano errori evidenti e che quindi non serviva l’intervento del Var. Nella giornata di oggi però il CEO Brud, tramite un’intervista al sito sportschau.de, ha fatto marcia indietro. Queste le sue parole:

“Non ci sarà nessun limite di tolleranza e nessun margine di errore applicato al fuorigioco. Ma l’assistente video deve capire rapidamente se è fuorigioco oppure no“.