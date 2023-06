Leggo (F. Balzani) – Più Morata che Icardi, più Frattesi che Tielemans. La Roma rigira il mercato in questo inizio di giugno che intanto vede vicinissimo il rinnovo di El Shaarawy. Il Faraone potrebbe dire sì a un biennale (più opzione per il terzo anno) con stipendio ribassato, ma ci sono anche offerte dall’Italia e dall’estero. I dubbi saranno sciolti presto.

Torniamo al casello arrivi. Icardi ha fatto sapere di voler giocare la Champions e quindi di preferire il Galatasaray alla Roma che nel frattempo ha allacciato i contatti con l’Atletico per Morata. L’ex juventino è amico fraterno di Dybala (la Joya ha fatto da padrino ai figli) e due giorni fa ha postato proprio una foto dei piccoli con la maglia della Roma. Così come Icardi ha il contratto in scadenza 2024, ma costa di più (circa 22-24 milioni). Per questo sono due le vie: aspettare luglio a bilancio chiuso o inserire Ibanez nella trattativa.

Anche per le manovre a centrocampo ci sono cambiamenti. Tielemans vorrebbe restare in Premier (Aston Villa) così Pinto ha riallacciato i rapporti per Frattesi che mette ancora la Roma al primo posto. Al Sassuolo possono finire Missori e Volpato (più il 30% concordato) mentre Bove ha fatto sapere di non voler lasciare la capitale. Manovre approvate da Mourinho che oltre a restare potrebbe anche rinnovare. A fine agosto, infatti, i Friedkin offriranno un biennale al tecnico che prima vuole valutare il mercato. Manovre di disturbo del Milan, infine, su N’Dicka ma la Roma si sente forte dell’accordo totale preso col difensore giorni fa.