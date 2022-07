Ibanez, una rete al futuro: “Questa vittoria ci dà fiducia. E ora lavoriamo”

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Ci teneva, la Roma tutta, a vincere ad Haifa contro il Tottenham. Mou voleva vincere e i suoi ragazzi lo hanno accontentato: “Grande sessione di allenamento con una squadra top -il pensiero del tecnico portoghese affidato a Instagram-. Una delle cose migliori del calcio è incrociare la vita con persone fantastiche come Lucas Moura“. Nella notte in cui tutti i romanisti aspettavano Zaiolo, Dybala, Abraham e Pellegrini, è sbucata la testa di Roger Ibanez. Sul corner perfetto dell’argentino il difensore è stato bravo ad anticipare Perisic e battere Lloris, regalando alla Roma una vittoria prestigiosa. “Ringrazio Dio per questo gol -dice il brasiliano, molto credente-. Sono contento di questo successo perché abbiamo battuto un avversario difficile, al termine di un lavoro molto intenso. Non era semplice vincere contro il Tottenham. Per noi era importante e ci serviva questa vittoria, abbiamo giocato bene. Ora torniamo a Roma e riprenderemo ad allenarci perché sappiamo che sarà una stagione difficile, ma stiamo lavorando tanto“. Oggi domenica di riposo, con la ripresa fissata per domani. Da valutare le condizioni di Zalewski, che lascia Israele con una sospetta distorsione alla caviglia destra.