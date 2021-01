Ibanez: “Perdonateci se abbiamo sbagliato, siamo esseri umani” – FOTO

Roger Ibanez è stato protagonista di un’ottima gara quest’oggi contro lo Spezia. Il difensore brasiliano ha voluto però affidare ad Instagram le scuse per la prova in Coppa Italia che è costata l’eliminazione dei giallorossi. Queste la sue parole:

“È stata una settimana difficile, forse la peggiore da quando sono in Italia. Ho sofferto molto e ho raccolto le idee per ricominciare, perché in questo sport si può cadere, ma la cosa importante è sapersi sempre rialzare. Oggi abbiamo lottato fino alla fine ed è quello che faremo sempre per questa maglia. Perdonateci se abbiamo sbagliato, ma siamo anche noi esseri umani. Forza Roma!“.