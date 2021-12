Roger Ibanez, difensore della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Spezia. Queste le sue parole:

IBANEZ A SKY SPORT

Cosa è mancato in difesa a Sofia?

Mourinho si è un po’ arrabbiato per i due gol presi. Non solo lui, tutti noi in difesa siamo arrabbiati. Abbiamo lavorato bene, ripartiremo più forti.