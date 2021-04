Ibanez: “Ci abbiamo messo il cuore e siamo riusciti a portare avanti il sogno” – FOTO

Sempre preciso in chiusura e in totale una partita solidissima. Roger Ibanez ha blindato la difesa e non ha mai sofferto le scorribande di Antony. Il suo gol ad Amsterdam è risultato decisivo per il passaggio del turno della Roma. Queste le parole del difensore su Twitter:

“È stata una partita difficile, ma ci abbiamo messo il cuore e siamo riusciti a portare avanti il sogno #DAJEROMA 🐺🟡🔴“.