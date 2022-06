Ibanez a settembre diventerà italiano: possibile la chiamata in Nazionale

Aggiungi un posto a tavola. Roberto Mancini a settembre avrà un difensore in più convocabile. Per quel mese, infatti, Roger Ibanez concluderà l’iter burocratico per la doppia cittadinanza, volto ad ottenere il passaporto italiano. Non appena sarà un neo cittadino italiano, il difensore della Roma sarà di conseguenza convocabile dal commissario tecnico degli Azzurri.

Ma non è detto che in caso di chiamata Ibanez risponda presente: Il Tempo precisa infatti come il sogno resti la nazionale brasiliana. Ibanez, inoltre, possiede anche il passaporto uruguaiano, paese di origine della madre.