I tifosi romanisti aggrappati ad Amra

Il Tempo (F.Biafora) – La Roma continua a lavorare intensamente sul mercato anche se la giornata di ieri non ha portato ad alcuna fumata bianca. Sono stati fatti dei grandi passi avnati, però, sul fronte che coinvolge Dzeko, Milik, Under e Riccardi. Vicinissima alla conclusione, poi, la trattativa che sta per portare Kolarov all’Inter: ciò che manca per l’ufficialità sono le visite mediche di rito e l’intesa tra le due società. La Roma chiede un indennizzo di due milioni di euro mentre i nerazzurri offrono poco più di un milione. Basterà uno sforzo da una parte e dall’altra per arrivare a dama. La Roma si libererà di un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione ed farà una plusvalenza di circa un milioni di euro. Tornando al valzer delle punte il CEO Fienga ha registrato importanti aperture da parte di Milik. L’attaccante oggi partirà per il ritiro della nazionale, ma ha cominciato a capire che la Juventus lo ha sedotto e poi abbandonato. Con l’entourage del 99 c’è già un accordo di massima per un contratto a 4,5 milioni di euro e si aspetta che Milik si convinca a premere sull’acceleratore. Tutto definito con il Napoli a cui andranno Under e Riccardi che avranno una valutazione complessiva di 40 milioni di euro. Passi in avanti anche per Dzeko-Juventus che ha garantito un biennale a 7,5 milioni di euro netti. Va trovata l’intesa tra i club e si ragiona su 10 milioni più 2 di bonus con l’inserimento di alcuni giovani: totale 18 milioni di euro. Il capitano romanista deve inoltre vincere la resistenza della moglie Amra.