I tifosi e Mourinho: il nuovo Zaniolo scalda Roma

gazzetta.it (C.Zucchelli) – Qualche giorno fa Zaniolo era in tendenza per lo sfogo della fidanzata. Da ieri, invece, se ne parla solo per lo splendido gol contro il Debrecen: ripartenza e tocco sotto con il sinistro. La forma fisica, poi cresce di partita in partita. In queste settimane per lui non semplici ha sentito l’affetto dei compagni (Dzeko, Pellegrini e Mancini su tutti), della famiglia e del suo staff e soprattutto di Mourinho. C’è un retroscena che riguarda proprio l’allenatore portoghese: aveva mostrato disappunto per la reazione di Nicolò all’ennesimo fallo, perché i campioni devono essere più forti di tutto, al 90’ si è presentato in prima persona, tra lo stupore generale, a chiedere conto del trattamento ricevuto dal suo giocatore.

Un gesto che ha colpito Zaniolo, consapevole, ancora di più, che Mou può essere l’allenatore che gli cambierà la carriera. Il giocatore sta inoltre studiando per prendere la patente, fa un uso più consapevole dei social ed ha sposato alcune cause benefiche importanti. Gli manca ancora la condizione. Dopo le partite è molto stanco ma lo staff è convinto che in 15-20 sarà al top come gli altri.