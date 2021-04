I tifosi della Roma per De Rossi: “DDR non mollare” – FOTO

Tanti messaggi per Daniele De Rossi che da qualche ora è ricoverato all’ospedale Spallanzani per una polmonite interstiziale bilaterale. Anche i tifosi della Roma, con uno striscione, fanno sentire la loro vicinanza all’ex capitano giallorosso: “DDR non mollare“.

Comunque sono arrivate parole di conforto dal Direttore Sanitario dello Spallanzani: “Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti“. Ha parlato poi lo stesso romanista: “Ieri mattina mi sono alzato dalla sedia normalmente e ho avuto un mezzo mancamento, mi fischiavano le orecchie, sentivo tutto ovattato, ho mezzo barcollato e ho chiesto di fare un controllo“.