I Friedkin preparano il colpaccio Special

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Il mercato della Roma non è finito. Perché i Friedkin non resteranno insensibili alle continue sollecitazioni di Mourinho e alla fine, negli ultimi giorni di mercato, arriverà anche l’ultimo regalo, il centrocampista, anche se non sarà Xhaka, la prima scelta dello Special One.

Tiago è al lavoro a fari spenti, uno dei profili presi in considerazione dalla Roma è quello di Denis Zakaria, nazionale svizzero anche lui, ma con caratteristiche diverse da Xhaka. Ci sono stati passi avanti nei giorni scorsi. Dalla Germania e dalla Svizzera infatti arrivano conferme per il centrocampista del Borussia Moenchgladbach e di una trattativa che va avanti tra i due club.

Il contratto di Zakaria scade nel 2022 e la Roma punta a prenderlo a meno di venti milioni. La prossima settimana può essere decisiva, il giocatore ha già dato il suo gradimento e ha già un’intesa di massima per un quadriennale da due milioni più bonus a stagione.