I Friedkin festeggiano con gli amici. “Go Roma”

Il Tempo (E. Zotti) – La gioia per il 3-0 nel derby fa sciogliere perfino i Friedkin. L’euforia esplosa dopo la schiacciante vittoria ottenuta dalla Roma ha pervaso anche il presidente Dan e il figlio Ryan, che a fine gara si sono fatti immortalare per la prima volta sorridenti e senza mascherina all’interno della zona vip dell’Olimpico.

Allo stadio i Friedkin sono arrivati quasi al completo – presenti anche Corbin, Savannah e Debra, la moglie di Dan – e hanno seguito la partita in tribuna autorità insieme ad alcuni amici arrivati dagli Stati Uniti, come il produttore cinematografico Bill Perkins e il pokerista professionista Jeff Gross.

Alla fine del match la presidenza giallorossa si è concessa alcuni momenti di relax all’interno dell’area lounge dello stadio, mettendo in secondo piano – per una volta – il basso profilo. Per celebrare il primo derby conquistato da Mourinho il gruppo statunitense ha optato per un ristorante del centro e, durante la cena, Ryan Friedkin si è lasciato andare ad un “Go Roma” accompagnato da un enorme sorriso. Il tutto ripreso da Bill Perkins che ha pubblicato il video su Instagram.