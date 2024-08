Corriere dello Sport (G.C.) – Oggi, alle ore 18, la Roma sfiderà l’Everton, ma la curiosità è che i due club circa due mesi fa potevano essere di un unico proprietario. Infatti la famiglia Friedkin aveva avviato una trattativa per acquistare la società inglese. A luglio la notizia ufficiale da parte dell’Everton: i Friedkin si ritiravano dall’acquisizione della maggioranza delle quote societarie, ma rimanevano, nell’interesse di entrambe, come finanziatori, tant’è che in seguito sono stati investiti 200 milioni di euro per la costruzione del nuovo stadio dei Toffees.

Per confermare l’interesse verso la Roma, invece, Dan e Ryan Friedkin hanno speso, per il momento, circa 100 milioni di euro per rinforzare la squadra e con la Ceo Souloukou e il diesse Ghisolfi stanno lavorando per completare la rosa da affidare a Daniele De Rossi per una stagione che ha come primo obiettivo la conquista di un posto in Champions League.