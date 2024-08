Il Tempo (M. Cirulli) – A meno di tre settimane dalla fine del calciomercato, la Roma è ancora alla ricerca di alcuni rinforzi per tornare a lottare per la zona Champions. Al momento Ghisolfi si sta concentrando sulle uscite, ma è consapevole della mancanza di alcune pedine titolari. Al centro della difesa ci sono stati dei sondaggi per Badé del Siviglia e De Winter del Genoa, ma prima serve una cessione (Smalling o Kumbulla). A destra si cerca un’alternativa per Celik: piaceva Pubill, ma si appresta a vestire la maglia dell’Atalanta. Per il centrocampo avviati i contatti con l’entourage di Soumaré, ritornato al Leicester dopo il prestito al Siviglia, mentre non è da escludere un nome a sorpresa per l’ala sinistra (non si è andati oltre i sondaggi per Riquelme e Chiesa è sempre più sullo sfondo).

Sempre più vicino alla cessione invece Darboe, con il Direttore Tecnico del Frosinone che è uscito allo scoperto in conferenza stampa (“È un giocatore che seguiamo”). Si cerca una sistemazione anche per Abraham: l’attaccante inglese, chiuso dall’arrivo di Dovbyk, oltre al Milan, ha interessi anche in Premier League.