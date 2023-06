I dimenticati dell’Under 20, sogno Mondiale

Il Messaggero (G. Mustica) – L’Italia Under 20 è pronta a scrivere la storia e affronterà l’Uruguay nella finale del Mondiale di categoria. Gli Azzurrini non avevano mai raggiunto questo traguardo, mentre i sudamericani sono arrivati a questo punto della competizione in tre occasioni senza però mai vincere.

Tra i calciatori convocati dal commissario tecnico Carmine Nunziata ci sono due romanisti, Giacomo Faticanti e Niccolò Pisilli. “Non abbiamo il tempo di esaltarci troppo, giochiamo sempre – afferma il capitano della Roma Primavera -. Dobbiamo tutto alla Roma e con Mourinho è tutto diverso. Un vincente, ti entra in testa nel senso buono”. “Vivere tutto questo è incredibile”, le parole del secondo. Poi anche lui si è soffermato su José Mourinho: “Solo allenarsi sotto il suo sguardo ha un altro valore”.