Il Messaggero (D. Aloisi) – Zero è stato il costo del cartellino di Mats Hummels (escludendo commissioni e ingaggio) ma purtroppo zero è anche il numero di minuti in campo del gigante tedesco. Fino ad oggi si è visto solamente in panchina. Ieri con un post su Instagram – nel quale pubblicato diverse foto in giro per la Capitale – ha lanciato una ‘frecciatina: “Gli scatti in campo arriveranno presto, credo”. Nelle sue parole c’è un po’ di sarcasmo, ma anche irritazione per un esordio che non arriva. Va anche detto che all’ex Borussia Dortmund piace molto scherzare sui social e questa estate è stato protagonista di diversi siparietti con i giornalisti che parlavano del suo futuro.

É a Roma da oltre un mese e sia De Rossi che Juric hanno parlato di un ritardo di condizione. Poi per la trasferta di Monza ci si è messa anche la sfortuna: è rimasto a casa per una sindrome influenzale. In queste prime settimane si sta comportando da vero leader dando consigli ai giovani e motivando i suoi compagni di squadra. Sta lavorando per essere al top. Negli ultimi anni per non ingrassare come nel 2015 – ha cambiato dieta e corretto il modo di dormire. Punta l’Inter oppure la Dinamo Kiev. Mats, non è l’unico nuovo acquisto ad essere ancora a zero minuti. In questa lista figurano anche Ryan, Sangaré e Dahl.