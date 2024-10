Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Turchia arrivano voci di un interessamento del Galatasaray per Paulo Dybala, da coronare nel mercato di gennaio. Lo stesso Galatasaray che ha inutilmente corteggiato in estate Zalewski e lo stesso Dybala che ha declinato un’offerta saudita dell’Al-Qadsiah da 75 milioni di euro in tre anni. Calcio? Fantacalcio? Staremo a vedere.

Quello che è sotto gli occhi di tutti, invece, è che Paulo Dybala ha fin qui influito al minimo sul rendimento della Roma. Prendiamo le 3 stagioni della Joya in giallorosso dopo 7 giornate di campionato e 2 di Europa League e la linea del rendimento vira verso il basso. Stagione 2022-2023: 6 presenze, 470 minuti e 3 gol in Serie A: 2 presenze, 135 minuti el gol in Europa League. Totale: 8 presenze su 9, 605 minuti esami più recenti non hanno giocati, 4 gol.

Stagione 2023-2024: 5 presenze. 400 minuti e 2 gol in Serie A, 1 presenza, 30 minuti giocati e nessun gol in Europa League. Totale: 6 presenze su 9, 430 minuti giocati e 2 gol.

Stagione 2024-2025:5 presenze. 285 minuti giocati e 1 gol in Serie A: 2 presenze. 71 minuti giocati e nessun gol in Europa League. Totale: 7 presenze su 9, 356 minuti giocati e 1 gol.