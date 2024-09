Ieri Mats Hummels è era presente alla partita d’addio al calcio dei suoi ex compagni Lukasz Piszczek e Jakub Blaszczykowski.

Hummels ha ringraziato su Instagram tutti i tifosi gialloneri che lo hanno celebrato e salutato per l’ultima volta. Infatti non c’era stata l’occasione di farlo nella passata stagione, visto che l’ultima gara del Borussia Dortmund è stata la finale di Champions League a Wembley. Il messaggio:

“Che giornata meravigliosa ieri. Due grandi compagni di squadra e amici hanno ricevuto il dovuto onore. Congratulazioni e grazie per avermi permesso di essere lì, Lukasz e Kuba. E un grazie anche a tutti voi, allo stadio e alla città, che mi avete dato anche un bellissimo addio. È stata anche dura, ma era ancora più bella. Mi mancherete ragazzi… ci vediamo presto di nuovo in questo stadio”.