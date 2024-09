Robert Lewandowski, al termine di Polonia-Scozia, ha elogiato ai microfoni di Sport.pl Nicola Zalewski, autore di una grande prestazione in cui ha guadagnato due rigori, di cui uno trasformato al 97′ per la vittoria finale dei suoi. Queste le parole del campione del Barcellona:

“Ci vuole coraggio e una grande mentalità per decidere una partita come questa, che stavamo pareggiando dopo l’incredibile rimonta degli scozzesi. L’atteggiamento di Nicola dimostra che sta acquisendo fiducia in se stesso e sta diventando una figura sempre più centrale nella nazionale. È un giocatore fantastico per la squadra, e Zalewski è ormai un elemento fondamentale del gruppo”.