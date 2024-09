Il tedesco, ex Dortmund e Bayern, ha rotto gli indugi ieri sera accettando la proposta dei Friedkin: contratto annuale con opzione sul secondo anno a circa 3 milioni a stagione bonus compresi. Già lunedì in realtà era tutto fatto per il difensore campione del Mondo con tanto di visite mediche prenotate. Poi però le complicazioni, da Smalling all’inserimento del Galatasaray, avevano rallentato tutto mettendo a rischio l’operazione.