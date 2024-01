Pagine Romaniste (F.Palmeri) – La Roma ha finalmente trovato un difensore centrale da mettere a disposizione di José Mourinho. Si tratta del giovane Dean Huijsen della Juventus. Un’operazione che permetterà di tamponare fino a giugno le problematiche giallorosse, visto che l’accordo prevede il prestito secco oneroso a 650 mila euro. Dean, atterrato questo pomeriggio nella Capitale, sarà insieme alla squadra già per il match contro l’Atalanta in programma domenica sera allo stadio Olimpico.

A fare la differenza nella trattativa che ha portato Huijsen alla Roma, è stato sicuramente il volere del calciatore. Lo Special One, nei giorni scorsi, lo ha anche chiamato per esprimergli il proprio desiderio di averlo in squadra. I due nella sfida di pochi giorni fa tra Roma e Juventus, si sono salutati con un caloroso abbraccio che a posteriori lasciava intendere già tutto. D’altronde resistere alla corte di José Mourinho è complicato, soprattutto per un giovane di 18 anni.

Gli inizi: dalla Spagna alla Juventus

Classe 2005, Dean Huijsen nasce in Olanda, ad Amsterdam e in giovane età si trasferisce in Spagna per iniziare la sua carriera nel mondo del calcio. Una giovane promessa. A 10 anni compiuti il Malaga lo fa suo e continua a farlo crescere con cura e attenzione nel suo settore giovanile. I club più importanti europei si accorgono ben presto di lui, ma ad avere la meglio è la Juventus. A Torino dal 2021, inizia a farsi le ossa partendo dall’Under 17, per poi arrivare rapidamente alla Juve Next Gen. Il 22 ottobre 2023 entra ufficialmente nel mondo dei grandi con la convocazione da parte di Allegri in prima squadra.

Le caratteristiche tecniche del difensore centrale

Difensore centrale fisico ed elegante, con molte capacità anche in fase offensiva. Nelle giovanili bianconere è stato spesso paragonato a Bonucci per via della sua abilità di impostare l’azione dal basso. La caccia al gol non manca tra le sue caratteristiche. Nella scorsa stagione aveva lasciato tutti a bocca aperta segnando una clamorosa doppietta contro il Foggia nella gara di Coppa Italia Serie C.