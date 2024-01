Atalanta, Miranchuk: “Sono felice per il gol, Gasperini mi chiede di giocare molto negli ultimi 16 metri. Ora testa alla Roma”

Aleksej Miranchuk, attaccante dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo. Domenica il nerazzurro sfiderà la Roma in Serie A. Queste le sue parole:

“È stata una gara importante. Sono felice per il gol, per l’assist e per la prestazione della squadra. Andiamo avanti. Ora testa alla Roma, poi la sfida con il Milan: non sarà facile, ma siamo pronti. Giocare ogni tre giorni? Facciamo meno allenamenti, per i giocatori è meglio. Io sto bene fisicamente, sono in forma”.

L’intesa con De Ketelaere?

“Abbiamo fatto una bella partita, ho fatto un assist per lui e lui ha fatto un assist per me. È normale, giochiamo davanti insieme e dobbiamo aiutarci per trovare la via del gol. Gasperini mi chiede di giocare molto negli ultimi 16 metri, dove posso fare gol e assist”.