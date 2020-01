Higuain recuperato: è in gruppo. E Ramsey: “CR7 è incredibile”

La costruzione del tridente è uno degli affari più impegnativi delle ultime settimane per Maurizio Sarri, che smonta e rimonta continuamente il giocattolino davanti. Una buona notizia questa volta è venuta dalla Continassa: dopo l’affaticamento muscolare di giovedì, Higuain è tornato ad allenarsi con il gruppo e ci sarà quindi domani, anche se non è automatica la maglia da titolare. E’ stato provato in allenamento anche Ramsey trequartista, che ieri intervistato da Sky ha dichiarato: “Cristiano? è incredibile. Giocare con lui è un onore”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.