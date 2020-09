Hellas Verona-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Mkhitaryan prima punta, Pellegrini e Carles Perez a sostegno

Pagine Romaniste – È arrivato il momento. La Serie A 2020/21 sta per iniziare e la Roma affronterà l’Hellas Verona fuori casa. Paulo Fonseca svelerà solo all’ultimo secondo il nome del portiere dato il fortissimo ballottaggio tra Pau Lopez e Mirante. Nessun dubbio invece per le fasce, affidate a Spinazzola e Karsdorp. A centrocampo dovrebbero invece esserci Diawara e Veretout, con Pellegrini e Carles Perez che supporteranno Mkhitaryan. Dzeko si siederà in panchina nonostante la convocazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Mkhitaryan.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Perez; Mkhitaryan

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1)

IL TEMPO (3-4-2-1)

LA STAMPA (3-4-2-1)

IL ROMANISTA (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.