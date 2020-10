Era inizialmente fissato per oggi l’appello per il caso-Diawara, che ha portato il Giudice Sportivo a decretare la vittoria per 3 a 0 a tavolino in favore dell’Hellas Verona nella prima giornata di campionato contro la Roma, ma ci sarà ancora da aspettare per la sentenza definitiva. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, come richiesto dalla Roma, vista l’inibizione di Guido Fienga che non avrebbe potuto partecipare all’udienza, l’appello è stato rinviato a mercoledì 4 novembre.