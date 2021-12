Il tecnico della Guinea, Kaba Diawara, ha diramato la lista dei convocati per la Coppa D’Africa, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun. Tra le fila giallorosse unico convocato è Amadou Diawara che quindi salterà le partite contro Juventus, Cagliari, Empoli e Genoa.