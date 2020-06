Stile Pep e Klopp: De Rossi progetta il salto da tecnico

Corriere dello Sport (G.Marota) – La “fase 3” di Daniele De Rossi sta diventando una riconciliazione con quella vita privata che da calciatore ha sempre dovuto mettere in secondo piano. Se non ci fosse stato il Coronavirus di mezzo avrebbe iniziato il corso per ottenere il patentino UEFA insieme a Del Piero. Qualche settimana fa l’Ascoli ha provato a fare dei passi in avanti cercando di capire quali fossero i margini per portarlo in panchina che poi è stata affidata a Dionigi. Daniele preferisce ragionare step by step senza fare il passo più lungo della gamba. Conclusa l’avventura al Boca si è messo a studiare e a osservare il calcio il più possibile. I suoi modelli sono Guardiola e Klopp e sogna di diventare un fenomenale mix tra i due. Con l’attuale proprietà difficilmente vorrà rientrare a Trigoria. I rapporti si sono incrinati dalla conferenza stampa in cui fece capire di non essere più accettato e vouto come calciatore.