Gotti: “Roma è una piazza che si sposa molto bene con le caratteristiche di Sarri”

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, è stato ospite di Tiki Taka ed ha parlato anche del possibile futuro di Sarri sulla pachina della Roma. Queste le sue parole:

“A istinto mi verrebbe da dire che Roma è una piazza che si sposa molto bene con le caratteristiche di Maurizio Sarri. E anche un certo tipo di giocatori che ha la Roma in rosa sarebbero particolarmente funzionali alle sue idee. Maurizio è una persona diretta che ti dice le cose come stanno. Al Chelsea voleva portare il suo secondo che però in quel momento era all’Inter e allora scelse me. Ma mi disse che se fosse tornato in Italia avrebbe scelto il suo viceallenatore, così come poi è successo. Mi sarebbe piaciuto fare quell’esperienza insieme a lui in un club come la Juve ma ho capito perfettamente la situazione“.