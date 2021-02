Gotti: “La Roma ha fatto un primo tempo di grande livello. Il rigore un po’ così dà tranquillità”

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Udinese 3-0. Queste le sue parole:

GOTTI A DAZN

Una settimana fa fu un primo tempo completamente diverso, cosa non ha funzionato?

Intanto c’è da dire che l’avversario si è meritato di fare un primo tempo di grande livello, al quarto minuto prendi gol alla prima azione e la partita si mette in un certo modo. Non abbiamo avuto le misure giuste. Ogni volta che ci avvicinavamo all’area eravamo poco equilibrati. Il rigore un po’ così dà tranquillità alla Roma. Loro hanno poi cercato di gestire la partita. Provavamo a rientrare in partita piano piano e ci siamo andati vicini con Deulofeu con quell’occasione.

La Roma ha meritato di vincere, ma sono stati bravi loro. Vi facevano uscire per poi trovare le imbucate, non avete letto gli inserimenti. Come ha fatto a cambiare questa cosa?

Sono stati bravi loro, non c’è dubbio. Ma noi siamo a nostra volta bravi a gestire queste situazioni. Dobbiamo capire perché abbiamo concesso queste occasioni alla Roma.

Cosa le può dare Llorente?

C’è da vedere la condizione fisica, il fatto che questi giocatori possono arrivare vicino alla loro miglior condizione e questo fa la differenza contro un avversario come questo.

Oggi è mancato il possesso palla, Pereyra può essere l’alternativa di gioco a De Paul…

Non c’è nessun dubbio che Pereyra è un giocatore importante per l’Udinese, non solo per la qualità del palleggio ma anche per la qualità dell’interpretazione dei vari momenti della partita. Ha questa sua sensibilità che lo rende un calciatore superiore. L’Udinese si è presentato comunque con tanta qualità. Nel primo tempo l’abbiamo sfruttata troppo poco, anzi ci ha penalizzato perché ci aprivamo troppo con il centrocampo. Non avevamo grossi problemi nella costruzione ma nelle fasi di transizione.

Quel sorriso con Pedro? Ha segnato all’andata e al ritorno…

E’ proprio questo. Gli avevo detto di pensare all’Europa League. A fine partita mi ha preso in giro per questo (ride, ndr).

GOTTI IN CONFERENZA STAMPA

Che sensazioni ha dopo la partita?

Intanto c’è da dire che di fronte c’era un’ottima Roma, è stata agevolata dal fatto che alla prima azione hanno trovato gol. Noi poi non eravamo in grado di legare le due fasi di gioco. Con due o tre passaggi loro si trovavano nella nostra area. Il rigore era un po’ così, ma nel secondo tempo abbiamo provato a guadagnarci metro su metro e siamo andati vicini a segnare. Se Deulofeu avesse segnato gli ultimi minuti sarebbero stati diversi.

L’assenza di Pereyra l’avete sentita?

Può essere. Sicuramente è importante per noi e ci da gestione delle partite. Però non deve essere un alibi.

Come ha trovato Llorente?

Solo il campo ci potrà dire le cose come stanno. Il ragazzo si sta impegnando in settimana ma è lontano dalla condizione ottimale e viene sottolineato su un campo del genere.

Deulofeu come lo ha visto?

Dopo mesi di lavoro difficoltoso, sta crescendo a vista d’occhio.