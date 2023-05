Gomez: “La Roma ha furbizia, ma nessun club vuole questa coppa più del Siviglia”

La Gazzetta dello Sport (F.M. Ricci) – Il Papu Gomez è stato intervistato dal quotidiano. L’ex attaccante dell’Atalanta, ora al Siviglia, ha parlato dell’imminente finale di Europa League contro la Roma. Di seguito le parole dell’argentino:

Che finale si aspetta?

“Difficile, chiusa. Le italiane sanno difendersi, la Roma di più. Ha furbizia ed è brava in contropiede. Ci lasceranno la palla, dovremo farne buon uso“.

E Dybala?

“Con lui o senza di lui la Roma cambia molto. Aveva bisogno di aria nuova e tra la passione di Roma e la protezione di Mourinho è tornato quello di una volta. Certo, Palomino gli ha dato un bel colpo, vediamo se si riprende“.

E voi? Siamo in Siviglia League?

“Sì, non c’è nessun club che vuole questa coppa più del Siviglia. E a me personalmente manca un titolo qui in Europa“.