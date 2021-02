Gli spagnoli d’assalto: Pedro torna, conferma per Mayoral

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Per uno spagnolo che torna ce n’è un altro che prova a tenersi stretto il suo posto. Almeno per domenica, almeno per questa sfida contro l’Udinese. Già, proprio quella squadra contro la quale Pedro ha segnato il suo primo gol con la maglia della Roma e Borja Mayoral vuole centrare il suo decimo. Dovesse arrivare, sarebbe il record assoluto del centravanti del Real Madrid, in prestito alla Roma. E ne avrebbe anche El Shaarawy, che contro i friulani ha già esultato 5 volte. Pedro dunque tornerà a disposizione di Paulo Fonseca, lui che in questo 2021 finora ha giocato solo una partita e mezzo (lo Spezia in Coppa Italia più il secondo tempo del derby con la Lazio) sulle otto disputate dalla Roma.

Ieri l’ex Barcellona e Chelsea, tra l’altro, si è confessato a Roma Tv: “Sono venuto a Roma per provare a vincere qualche titolo, visto che il club è un po’ che non riesce a farlo. L’Europa League? Nella fase ad eliminazione diretta è importante non prendere gol, essere solidi e sfruttare le occasioni che ti capitano. Non devi pensare di poter vincere, ma di poter essere eliminato. Questo ti porta a giocare una partita perfetta ed a passare il turno. Il Braga sarà un avversario complicato, soprattutto a casa loro. Ma noi con la squadra che abbiamo possiamo sicuramente vincere questa competizione. Fonseca? È un allenatore vincente, prepara sempre le partite per poterle vincere. Lavora bene a livello offensivo e questo mi piace, per gran parte della mia carriera ho giocato pressando alto per recuperare subito la palla e arrivare più velocemente alla porta avversaria”.