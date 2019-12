Gli auguri di Natale tra bimbi, maghi e un intruso

Meno scintille, meno gente, ma forse un po’ più di voglia di stare insieme rispetto al passato. Ieri la Roma si è ritrovata così al Parco dei Principi, nel cuore dei Parioli, per la classica cena natalizia. Ad essere presenti erano solo i giocatori e lo staff tecnico, con le rispettive famiglie. Oltre ovviamente ai dirigenti speciali come Fienga, Baldissoni, Petrachi, Zubiria, Calvo e De Sanctis. Il primo ad arrivare è stato Nuno Campos, poi alla spicciolata tutti gli altri. Un piccolo intruso c’è stato, Claudio Lotito che era al Parco dei Medici per al festa di Natale della Federcalcio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.