Giudice Sportivo, Veretout entra in diffida. Sesta sanzione per Pellegrini

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni prese in merito alla 22esima giornata di Serie A. A seguito dell’ammonizione ricevuta nel corso di Roma-Udinese, entra in diffida Jordan Veretout (che si aggiunge ai già diffidati Bruno Peres, Cristante, Ibanez, Kumbulla e Villar). Sesta sanzione invece per Lorenzo Pellegrini.