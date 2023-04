Giudice sportivo, un turno di stop per Matic. Ammenda di 3.000 euro alla Roma

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 aprile 2023, ha assunto le decisioni in merito agli anticipi della 32 esima giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Roma da registrare il turno di stop per Matic diffidato ammonito nel match contro il Milan di ieri per “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Multa invece per la società a causa di un petardo ed un fumogeno arrivato sul terreno di gioco. Il comunicato: “Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 1° ed al 30° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”