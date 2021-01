Giudice sportivo, terza sanzione per Villar. Prima per Smalling

Sono state rese note sul sito della Lega Serie A le decisioni del Giudice Sportivo sulle partite del quindicesimo turno di Serie A. Per quanto riguarda la Roma terza sanzione per Gonzalo Villar autore del fallo ai danni di Quagliarella, mentre per Bruno Peres arriva la seconda. Prima sanzione, invece, per Chris Smalling che al 8′ del primo tempo aveva commesso un’entrata in ritardo ai danni di Verre.