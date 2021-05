La prossima sfida della Roma in campionato sarà contro il Crotone domenica pomeriggio. Per quel match i giallorossi non avranno a disposizione Gianluca Mancini che è stato squalificato per una giornata dopo il giallo preso contro la Sampdoria. La nota del Giudice Sportivo, tramite il sito della Lega Serie A, comunica anche la settima sanzione per Bryan Cristante.