Giudice Sportivo, scatta la squalifica per Cristante. Il centrocampista salta la sfida col Sassuolo

Il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni in merito all’ultimo turno di Seria A. Scatta la squalifica per Bryan Cristante, dopo il giallo rimediato in Roma-Juventus e salterà Roma-Sassuolo. Primo provvedimento per Leonardo Spinazzola, mentre colleziona la terza ammonizione Nemanja Matić. Il bianconero Moise Kean, espulso per il contatto di reazione con Mancini, è stato squalificato per due giornate. Inoltre, la società giallorossa ha subito una multa di 8 mila euro “per aver i suoi sostenitori, al termine della gara, aver lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura”.