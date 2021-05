Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefani Ginesio e dal Rappresentante dell’Aia Eugenio Tenneriello, ha reso note le decisioni assunte nella 35ª giornata di Serie A. Per la Roma da registrare l’ottava ammonizione per Bryan Cristante e la prima per Ebrima Darboe. Resta in diffida Jordan Veretout.

