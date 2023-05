Sono state rese note le decisioni del giudice sportivo Gerardo Mastrandea in merito all’ultima giornata di Serie A. Per ciò che riguarda la Roma entra in diffida Lorenzo Pellegrini, che ha ricevuto anche ammenda di 1.500 euro perché capitano della squadra. Terza sanzione per Spinazzola, settima per Mancini. Ammenda per la società di 4000 euro per avere “i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottiglie di plastica”.