Giovani e veterani. Mix giallorosso da zona Champions

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Il gruppo di Fonseca si specchia nelle prodezze dei tre tenori Dzeko, Pedro e Mkhitaryan, che tornano a far sognare la zona Champions, mentre i ragazzi di Alberto De Rossi viaggiano a punteggio pieno in campionato. In tutto questo si vede il marchio della nuova proprietà. Gli investimenti più importanti si cerca di orientarli verso giovani come Kumbulla e cercare affari tra campioni esperti in scadenza, come è successo con Pedro e Mkhitaryan. Lo spagnolo ha già realizzato 3 gol in 6 partite e l’armeno è il re degli assist con 4. I Friedkin hanno deciso di seguire anche la Primavera e hanno gradito molto che Fonseca convochi i ragazzi più di talento.