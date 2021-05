Gianluca scosso: “Con mio padre rapporti saltuari”

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Ma cosa può aver portato il padre di un calciatore in rampa di lancio come Gianluca Scamacca ad un gesto così folle? Difficile capirlo, anche per lo stesso Gianluca. Che ieri però ci ha tenuto a chiarire la situazione a Gazzetta.it: “Sono rimasto molto scosso da tutto ciò che è successo e ho letto. Davvero non so spiegarmelo. Per me è doloroso parlarne, ma forse è necessario. Mio padre da molto tempo non vive con mia madre, non sono divorziati solo perché non si sono mai sposati, io sono cresciuto con mia madre e mia sorella. Sono loro la mia famiglia. Abbiamo rapporti solo saltuari, lo vedo pochissimo. Ma è una storia familiare che preferisco tenere per me. Chiedo rispetto della mia privacy. Mio padre non ha mai avuto a che fare con la gestione della mia carriera, tantomeno negli ultimi anni”.