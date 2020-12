Giampaolo: “Penso all’allenamento di domani, il resto mi interessa meno”

L’allenatore del Torino Marco Giampaolo ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara persa contro l’Udinese. Ecco le sue parole a Sky:

Delusione?

Ribadisco, abbiamo fatto alcune buonissime gare, oggi non mi sono piaciuti, sto lavorando dalla mattina alla sera per dare alla squadra certe sicurezze e permettergli di giocare al calcio. Poi quando è tutto perso butti il cuore oltre l’ostacolo, recuperi il match ma prendi il terzo buttando via tutto perché la reazione è stata piratesca.

Come giudica il suo operato e com’è il dialogo con la società?

Se la squadra è lì ho le mie responsabilità, per quanto riguarda il rapporto con la società è chiaro, io continuo e lavoro con serietà e professionalità. Penso all’allenamento di domani, il resto mi interessa meno.