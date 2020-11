Giallorossi volano in Europa, “Adesso la sfida col Napoli”

La Repubblica (F.Ferrazza) – Vincente e prima nel suo girone, la Roma vola anche in Europa League. E’ bastato un autogol provocato e un rigore realizzato da Veretout per regalare i tre punti ai giallorossi. Arginata l’emergenza difensiva con l’inserimento di Spinazzola nei tre davanti a Pau Lopez. insieme a Cristante e Juan Jesus; mezz’ora circa in campo per Dzeko, che tornerà titolare domenica a Napoli. Archiviata la gara di ieri sera, Fonseca non può permettersi cali di concentrazione: domenica c’è la trasferta al San Paolo, la prima delle 8 sfide che i giallorossi dovranno disputare entro Natale, 8 in 20 giorni. Oltre alle due sfide contro Young Boys e Cska Sofia ci saranno anche due turni infrasettimanali di campionato. Smalling dovrebbe recuperare per il Napoli, insieme a Fazio, negativo al tampone Covid. Ancora assenti Ibanez e Mancini, alle prese con due risentimenti muscolari, mentre Kumbulla è ancora in isolamento per il Coronavirus.