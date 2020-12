Giallorosse travolte dalla Juventus, è sempre più crisi

Corriere della Sera – La Roma Femminile viene travolta in trasferta dalla Juventus campione d’Italia e torna a casa con un netto 4-1. Le giallorosse non riescono a partire bene e in 25 minuti vanno sotto di due reti. A niente serve il 2-1 di Serturini visto che allo scadere della prima frazione di gioco le bianconere trovano il 3-1 con Girelli. Nella ripresa arriva anche il quarto gol con Hurtig. “Nel primo tempo forse siamo entrate in campo con troppo timore. Nella ripresa mi è piaciuta la reazione, ma non è bastato” è il commento del tecnico giallorosso Betty Bavagnoli.