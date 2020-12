Giallorosse in trasferta contro la capolista Juventus

Il Tempo (E.Zotti) – Difficile immaginare una missione più complicata per l’AS Roma Femminile. Alle 12.30 le giallorosse sono impegnate in trasferta in casa della capolista Juventus. La classifica è impietosa dopo la sconfitta contro il Milan e il pareggio con la Florentia e vede la Roma sesta, con 14 punti di distacco dal primo posto e 11 dal secondo. Per rialzarsi serve assolutamente una vittoria, ma la Juventus è davvero l’avversaria peggiore con cui iniziare il percorso di risalita. Le bianconere sono ancora a punteggio pieno dopo nove giornate e sono lanciate verso il terzo scudetto consecutivo.