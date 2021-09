Gestaccio al derby, 10mila euro di multa a Zaniolo

Il Messaggero (S. Carina) – Nicolò Zaniolo se la cava con una multa. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha deciso ieri di sanzionare con 10mila euro di ammenda il calciatore per avere, al termine della gara uscendo dal terreno di giuoco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto di sfida e volgare; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Nel comunicato il termine utilizzato è al singolare. Ergo, Nicolò è stato punito soltanto per avere mostrato gli attributi e non per le corna seguite poco dopo. Una decisione che a Trigoria, visti anche i numerosi precedenti in materia (De Rossi, Calabria, Balotelli, Esposito, Simeone, Ronaldo, tra gli altri), si aspettavano.

Ora il nazionale azzurro può pensare esclusivamente al campo. Ieri, come di consueto accade alla ripresa degli allenamenti, ha svolto lavoro differenziato insieme a chi ha giocato la partita contro la Lazio. Il temuto affaticamento muscolare che lo aveva costretto ad uscire dopo 77 minuti, si è rivelato essere soltanto qualche crampo. La conferma si avrà in giornata quando José Mourinho lo attende in campo per iniziare a preparare la trasferta in Ucraina contro lo Zorya, seconda giornata del girone di Conference League.