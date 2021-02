Gerolin: “Ricordo un bel felling con i tifosi romanisti. Vedrò Roma-Udinese col cuore diviso a metà”

Corriere dello Sport (F. Balzani) – Pensando a Roma-Udinese non si può non menzionare Manuel Gerolin, tuttofare amato a Roma e anche in Friuli dove ha salvato dalla retrocessione i bianconeri aprendo le porte a Zico. L’ex calciatore ha rilasciato un’intervista al quotidiano. Ecco le sue parole:

Cinque anni a Udine e sei a Roma. Un cuore diviso a metà?

E’ stata una carriera divisa al 50% tra queste due squadre. A Udine sono diventato un calciatore, ho avuto l’emozione degli inizi e delle prime gioie. Poi però a 25 anni sono andato in una Roma che aveva grandi ambizioni e lì sono cresciuto come uomo oltre che calciatore. E’ stato il passo decisivo della mia carriera. Abbiamo vinto due Coppe Italia e stavamo per vincere uno scudetto in rimonta. Ricordo un bel felling con i tifosi romanisti.

Domani c’è Roma-Udinese, non le chiedo per chi farà il tifo…

Posso solo dire che è una partita durissima per i giallorossi, perché l’Udinese ha dei giocatori eccellenti davanti e non merita la classifica che ha. Detto ciò la Roma deve sfruttare il turno favorevole, per me resta una squadra con personalità. La vedrò sicuro, col cuore diviso a metà.