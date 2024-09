Vogliacco, calciatore del Genoa, ha parlato dopo il pareggio contro la Roma. Queste le sue parole:

VOGLIACCO A DAZN

Punto che vale davvero tanto.

La Roma è una grandissima squadra e sarà protagonista del campionato, ma questa è la forza del Genoa. È stato il peggior primo tempo della stagione, ma abbiamo ottenuto questo punto importante grazie alla forza del gruppo.

Che settimana è stata per te?

Bellissima. Non è stata una partita felice per me, ma ho dei compagni fantastici. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra e mi hanno fatto un regalo bellissimo.