Corriere dello Sport – Nuova tegola per il Genoa di Alberto Gilardino che perderà per almeno due settimane il centrocampista Fabio Miretti, prelevato dalla Juventus in prestito la scorsa estate. L’altro giorno infatti il giocatore, al rientro dopo un lungo infortunio, aveva accusato un dolore durante l’allenamento (l’ex Juve aveva appena smaltito la frattura composta del terzo cuneiforme del piede destro rimediata a fine luglio con la maglia bianconera).

Miretti ieri è stato sottoposto ad alcuni esami che hanno evidenziato un problema muscolare che costringerà Il centrocampista a restare ai box per almeno due settimane e quindi salterà la gara in programma al Ferraris con la Roma quando ripartirà il campionato dopo la sosta. Un pezzo pregiato che mancherà nello scacchiere rossoblù: Gilardino puntava molto sul ritorno di Miretti.